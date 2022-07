Mulher de 49 anos morre durante endoscopia em clínica de Belo Horizonte

Uma mulher de 49 anos, identificada como Cleonice Ribeiro da Silva Soares, morreu durante uma endoscopia em uma clínica de Barreiro, interior de Belo Horizonte. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18) e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a filha de Cleonice, a mãe usava um cardiodesfribilador, dispositivo alocado no coração. A mulher foi sedada e pouco depois do início do procedimento apresentou um quadro de esforço respiratório.

Ela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-la, mas ela foi à óbito na mesa de exame. As informações são do G1.

Aparelho cardíaco

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), a enfermeira que atendeu Cleonice disse que perguntou informações de saúde antes da consulta e ela só disse sofrer de hipertensão e que tomava remédios. A profissional relata que ela não foi informada sobre o cardiodesfribilador.

Na ficha da paciente constavam os dados preenchidos pela enfermeira e o carimbo e assinatura do médico, mas sem a assinatura da paciente.

A clínica onde a morte ocorreu ainda não respondeu os questionamentos da reportagem do G1 até a publicação desta matéria. A Polícia Civil seguirá apurando as circunstâncias do óbito.