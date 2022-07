Paraquedista morre ao cair sobre casa durante salto em Boituva, interior de São Paulo

Um paraquedista morreu ao cair sobre o telhado de uma casa após um salto, nesta terça-feira (19), em Boituva, São Paulo. Andrius Jamaico Pantaleão, empresário de 38 anos, era aluno de paraquedismo. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar, a queda aconteceu por volta das 12 horas na rua Jose Scomparim. A perícia foi acionada e o corpo do atleta foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga.

Investigação do acidente

O chefe do comitê de segurança da Associação dos Paraquedistas de Boituva e os responsáveis pelo atleta também estiveram no local. As causas do acidente serão investigadas.

Prefeitura de Boituva afirmou em nota lamentar o acidente e disse que servidores da Secretaria de Administração acompanharam os trabalhos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da perícia. Segundo a Prefeitura, a Confederação Brasileira de Paraquedismo também está acompanhando o caso e vai disponibilizar um técnico para elaborar um relatório sobre as causas do acidente.