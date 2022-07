Motociclista é salvo por capacete após cair e ir parar embaixo da roda de um ônibus; veja vídeo

Um jovem sobreviveu a um acidente grave de forma praticamente ilesa nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. Alex Silva Peres, de 19 anos, estava em uma motocicleta quando caiu e foi parar embaixo da roda de um ônibus. As informações são do G1.

Alex estava indo a uma padaria comprar pão para a família, quando se deparou com o ônibus em uma curva da Avenida dos Colonizadores, no bairro São José, em Belford Roxo. Ele se assustou e ao tentar frear e derrapou na pista.

O jovem foi parar embaixo do ônibus, com a cabeça na mesma direção da roda do veículo, que chega a empurrá-lo por alguns segundos antes de frear. Alex usava capacete e sobreviveu, deixando o local andando com a ajuda de outras pessoas. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança de uma escola local.

Sem ferimentos

"Ali foi Deus. Quando o ônibus parou, estava tonto. Não conseguia respirar. Aos poucos, fui voltando, consegui sair, tirar o capacete, mas deitei no chão de novo pra me recuperar", disse ele ao G1.

Alex chegou a ir a um hospital, mas o raio-x revelou que ele não tinha quebrado nada. "Foi mais o susto mesmo", disse.