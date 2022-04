MP diz que Gabriel Monteiro filmou 'de forma livre e consciente' sexo com adolescente de 15 anos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou à Justiça, na última sexta-feira (8), denúncia contra o vereador Gabriel Monteiro por filmar cenas de sexo com uma adolescente de 15 anos. A informação foi divulgada pelo MP nesta segunda (11).

O MPRJ relata que o vereador usou o próprio celular para filmar a adolescente "durante cena de sexo explícito". Segundo O Globo, a denúncia indica ainda que a filmagem foi feita por Gabriel "de forma livre e consciente". O vídeo vazou, e o vazamento é investigado. O político e a menor de idade registraram o caso na Polícia. Um inquérito está em curso para apurar a ocorrência.

Estatuto da Criança e do Adolescente

A denúncia foi oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal (PIP) Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca. Segundo o texto, o crime ocorreu cerca de cinco meses após o primeiro encontro de Monteiro com a jovem.

A promotoria ainda requereu que a Polícia instaure inquérito "para apurar a prática do crime de divulgação do vídeo envolvendo a adolescente".

Segundo o artigo 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar (...) fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente" é crime, com pena prevista de prisão de até seis anos e multa.

