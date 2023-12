Morre jornalista Ricardo Pereira, ex-diretor da TV Globo em Portugal, aos 72 anos

O jornalista e ex-diretor da Globo Portugal Ricardo Pereira faleceu na noite desse domingo (10), aos 72 anos. Segundo informações do g1, a notícia da morte foi confirmada pela família, que não divulgou detalhes sobre velório e sepultamento.

Segundo o portal, Ricardo Pereira tratava um câncer no pâncreas e no fígado há cerca de quatro anos. Em setembro de 2021, o jornalista se aposentou e integrou a cerimônia de transição do cargo de direção da emissora em Portugal.

Ao todo, foram 40 anos de carreira na TV Globo. Além do cargo de diretor, Ricardo foi repórter de política e correspondente internacional.

Vida e carreira

Ricardo Pereira chegou como jornalista à Globo em 1977. Após fazer reportagens como freelancer, em 1976, ele passou a integrar equipes do Jornal Nacional e do Fantástico.

Como corresponde, ele se mudou para Londres, no Reino Unido, em 1980. Já em 1983, entrou para o comando do escritório da emissora na cidade inglesa, se mudando para a Itália três anos depois.

Em solo italiano, Ricardo Pereira dirigiu o jornalismo da Telemontecarlo, então associada às Organizações Globo. Em 2006, ainda na Itália, tornou-se consultor da Globo para a distribuição do canal na Europa.

A nomeação para o cargo de diretor da Globo Portugal veio em 2011, e ele permaneceu no cargo até o último mês de setembro.

Em depoimento ao Memória Globo, o jornalista citou alguns acontecimentos importantes da própria carreira: a cobertura do terremoto no Sul da Itália, em 1980, a Copa do Mundo de 1982 e Malvinas pós-Guerra em 1983.