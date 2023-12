Corpo de menina desaparecida em Nova Iguaçu é encontrado pela polícia

O corpo de Kemilly Hadassa Silva, menina de 4 anos desaparecida em Nova Iguaçu desde a madrugada do sábado (9), foi localizado pela polícia na noite deste domingo (10). A vítima foi encontrada enterrada às margens de um valão. As informações são do jornal O Dia.

Na manhã do domingo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro havia detido o suspeito pelo desaparecimento da menina, após parentes apontarem o homem como responsável pelo crime. Na casa dele, foram encontradas marcas de sangue.

O suspeito, que seria primo da vítima, confessou a participação no crime e apontou à polícia o local onde ocultou o corpo. A mãe dele foi acusada de ajudar o filho no crime.

Após a descoberta, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal da Baixada Fluminense. O suspeito detido e a mãe dele foram encaminhados à delegacia e devem prestar novos depoimentos

A menina desaparecida estava em casa com os irmãos mais velhos, de 7 e 8 anos, quando não foi mais vista. A mãe das crianças deixou o local aproximadamente às 23h da sexta (8) e, ao retornar às 5h, a filha não estava na cama.