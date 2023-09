Morre Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Embratur, aos 63 anos

O ex-presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Eduardo Sanovicz, faleceu neste sábado (2), aos 63 anos, em sua cidade natal, Santos. Ele, que lutava contra um câncer, deixa esposa e quatro filhos.

Durante sua gestão, entre 2003 e 2006, a Embratur criou o Plano Aquarela e lançou a Marca Brasil, identidade utilizada como marca-país entre 2005 e 2019, e que foi retomada pela atual gestão da Embratur em 2023.

Eduardo defendia, no mercado internacional, o uso de "Brasil" com a letra S, não com Z, como é escrito o nome do país em inglês.

Em nota, a Embratur destacou que, "com mais de 35 anos de dedicação ao setor turístico, Eduardo deixa um grande legado para a promoção do turismo internacional brasileiro".

"Eduardo sonhou com um Brasil justo e desenvolvido, de braços abertos para o mundo, que reconhece e valoriza sua diversidade. É esse Brasil que seguimos construindo na Embratur", destacou.

No dia 9 de agosto deste ano, Eduardo recebeu uma homenagem da atual gestão da Agência. "Nós, da Embratur, agradecemos muito pela sua amizade, ensinamentos, parceria e contribuição para o turismo brasileiro".

Em 2021, Eduardo deu entrevista ao Diário do Nordeste na série "Diálogo Econômico", quando destacou o potencial do mercado aéreo cearense e o desafio de recuperar a imagem do País no exterior.

Contribuições ao turismo

Além de ex-presidente da Embratur, ele é ex-presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Entre sua coleção de prêmios, homenagens e medalhas, estão o troféu de “Embaixador de São Paulo”, concedido a personalidades que contribuem para o fomento do turismo do Estado, e uma homenagem da Câmara Municipal de Santos.

Foi formado em História e Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), onde também foi professor do curso de Turismo. Seu currículo ainda abrange a participação na fundação da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, em que ocupou a cadeira número 12.

Eduardo Sanovicz será cremado no fim da tarde deste sábado, em Santos.