Monique Medeiros, mãe de Henry, é transferida após Adriana Belém não aceitar dividir cela

Monique Medeiros teve de trocar de cela no presídio Santo Expedito, o Bangu 8, no Rio de Janeiro, a pedido de Adriana Belém. A mãe de Henry Borel passou alguns minutos no local antes de ser realocada, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Adriana Belém é a delegada presa por envolvimento na quadrilha do bicheiro Rogério Andrade, no mês passado. As informações são do g1.

Belém teria sido surpreendida com a presença de Medeiros após sair do banho. Ela pediu que a outra detenta, acusada de envolvimento na morte do filho, saísse pois aquela cela era de "estado-maior", ou seja, direcionada para profissionais da segurança pública.

Segundo Adriana, a separação dela de outros presos se faz necessária para que ela fique longe de pessoas que já investigou e que possam representar ameaça para policiais.

