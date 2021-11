Ministro Walton Alencar, do TCU, nega pedido de afastamento do presidente do Inep

Sob suspeita de assédio moral e interferência na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, será mantido no cargo. Pelo menos é isso o que indica decisão do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar. As informações são do O Globo.

A ação foi movida por um grupo de nove deputados após 37 servidores que ocupavam cargos de chefia do órgão pedirem exoneração.

"Quanto ao afastamento cautelar do Presidente do Inep, não há nos autos, até o momento, indícios de que, prosseguindo no exercício de suas funções, ele possa: retardar ou dificultar auditoria ou inspeção deste Tribunal; causar novos danos ao Erário; ou inviabilizar seu ressarcimento”, avaliou o ministro.

Apesar de negar o afastamento, Walton recomendou que a área técnica do TCU apure se houve irregularidades na elaboração da prova.

Na decisão, ele cita a necessidade de investigar o caso, os impactos para a Educação e profissionais afetados, considerando a debandada de servidores da instituição.

Na quarta-feira (17), também foi protocolado um pedido de exoneração por parte de entidades representativas. O texto solicitava que Danilo Dupas deixasse o cargo por, no mínimo, três meses sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A solicitação também foi negada pelo ministro.

