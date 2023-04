Militar morto e jogado no mar em cima de prancha no RJ é enterrado neste domingo (23)

Desaparecido há 14 dias, o corpo do militar Leandro Leite Carvalho foi encontrado na última quinta-feira (20) na Restinga da Marambaia, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Leite será sepultado neste domingo (23), às 14h, no Cemitério Jardim Sulacap,

O paraquedista do Exército, de 29 anos, foi rendido e morte por criminosos. Em seguinda, o corpo do militar foi abandonado no mar em cima de uma prancha.

A polícia Civil investiga se o militar teria sido confundido com um miliciano por traficantes que atuam no Posto 12, no Recreio.

No momento do desaparecimento, Leite estava com dois amigos quando homens armados abordaram o trio. A descrição consta no registro de ocorrência da ação.

Suspeitando do comportamento do grupo, o militar teria pedido que um dos amigos pegasse a arma que possui no carro. No entanto, assim que a arma foi trazida, os criminosos abriram fogo na direção do trio.

Legenda: Criminosos colocaram o corpo de Leandro em uma prancha de surf e colocaram no mar Foto: Reprodução

O paraquedista foi baleado e morreu no local. Além dele, um dos amigos também foi atingido por um dos tiros.

Segundo relatos de testeminhas, os criminosos pegaram o corpo de Leite, colocaram em cima de uma prancha de surf e a colocaram no mar.