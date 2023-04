Mulher é morta a facadas em parada de ônibus no Distrito Federal; marido é capturado

Uma mulher foi morta a facadas, em uma parada de ônibus em Taguatinga, no Distrito Federal, neste sábado (22). O marido dela, suspeito de cometer o crime, foi capturado e agredido por populares. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, o crime aconteceu em frente à Feira dos Goianos. A vítima sofreu parada cardiorrespiratória, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos.

30 minutos foi o tempo em que os bombeiros militares tentaram reanimar a vítima. Até um helicóptero foi utilizado no atendimento médico.

Após esfaquar a vítima, o marido tentou fugir, mas foi impedido e agredido por populares que estavam nas proximidades e viram o crime.

O suspeito foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para atendimento, pois estava com um corte nas mãos. Em seguida, será apresentado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF).