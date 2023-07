Menino morre atingido por caixa d'água no quintal de casa em Goiás

Um menino de seis anos de idade morreu nesta quarta-feira (19) após ser atingido por uma caixa d'água enquanto brincava no quintal de casa, em Corumbá de Goiás.

Segundo o g1, que ouviu a família de Otiniel Gonçalves da Cunha, a estrutura que sustentava a caixa d'água foi prejudicada pela queda de um pé de manga na segunda-feira (17), um dia antes do acidente, na terça (18).

Um familiar da criança contou que, no dia do ocorrido, ela foi até o quintal para brincar com os galhos caídos. No entanto, foi surpreendida pela queda do equipamento de abastecimento d'água, que era feita de amianto.

Primeiros socorros

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conseguiu prestar os primeiros socorros ao garoto, que foi levado até o Hospital Municipal de Corumbá de Goiás. Contudo, devido à gravidade do seu estado de saúde, Otiniel teve de ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana).

A morte foi confirmada nesta quarta tanto pelo hospital como pela família do garoto, disse o g1.