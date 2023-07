Jovem mora dentro de banheiro do trabalho e viraliza ao mostrar rotina

Uma jovem de 22 anos viralizou nas redes sociais ao mostrar sua rotina morando no banheiro do trabalho em Limeira, no interior de São Paulo.

Pelo TikTok, Beatriz Modesto Gil contou ter tomado essa decisão após terminar seu relacionamento e sair de casa. Para não voltar para a residência dos pais, que moram em outra cidade, decidiu improvisar um cômodo no banheiro de pet shop no qual é proprietária.

Um dos vídeos que viralizou mostra como a jovem prepara o jantar na cozinha improvisada no pequeno espaço. Na gravação, ela explica porque precisou transformar um dos banheiros de seu estabelecimento comercial em sua casa.

"Pra quem não sabe, eu terminei uma união estável de sete anos e estou recomeçando do zero. Essa é minha cozinha, ela é um cubículo, mas dá pra fazer tudo o que eu preciso". O registro em que mostra a jovem cozinhando arroz em uma panela elétrica e fazendo carne em uma air fryer já passa de três milhões de visualizações.

Em outra gravação, a empreendedora mostra em detalhes a arrumação do pet shop, explicando como um dos banheiros do imóvel foi desativado para ceder espaço para sua cama, frigobar e algumas prateleiras.

Já em um terceiro registro, Beatriz ainda mostra pequenas conquistas para o local, como a porta do banheiro feita por ela com PVC, e a pintura da parede do cômodo.

Apoio

Beatriz também desabafou sobre sua história pessoal e sobre o fim de seu relacionamento, motivado pela falta de apoio do parceiro em relação ao seu negócio. Com os vídeos, a jovem alcançou mais de 62 mil seguidores e passou a receber muito apoio na rede social.

"Que orgulho de você, muitas pessoas ficam em relações ruins por não ter pra onde ir e você fez esse corre e está livre, vai dar certo! Você é incrível!", comentou uma internauta. "Seguindo para acompanhar de pertinho tua vitória e teu sucesso", disse outra.