Mais Médicos: Saúde publica edital com mais de 6 mil vagas; CE tem mais de 300

O Ministério da Saúde publicou um edital com 6,2 mil vagas destinadas ao Mais Médicos para o Brasil. As oportunidades foram distribuídas para cidades que quiserem renovar a participação ou aderir ao programa, que objetiva preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de atenção primária em unidades básicas, como postos.

O Mais Médicos foi retomado em março deste ano, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República, durante a retomada do Mais Médicos, no último mês de março Nesse momento, o foco está em garantir a presença de médicos brasileiros no Mais Médicos, um incentivo aos profissionais do nosso país. Se não houver quantitativo, teremos a opção de médicos brasileiros formados no exterior. E, se ainda assim não tivermos os profissionais, optaremos por médicos estrangeiros. O nosso objetivo não é saber a nacionalidade do médico, mas a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde".

O edital datado do dia 14 de abril foi publicado nesta terça-feira (18) e detalha o número de oportunidades por cidade que já manifestou interesse em vagas do programa. Os municípios que confirmarem a participação terão de informar o número de profissionais que querem receber, que pode ser menor ou igual ao limite autorizado pelo Governo Federal.

Confirmadas as vagas, o Ministério da Saúde enviará profissionais credenciados pelos Mais Médicos aos municípios. Até o fim do ano, outras dez mil vagas devem ser abertas — essas, terão contrapartida das prefeituras.

Vagas no Ceará

De acordo com o edital, foram autorizadas pelo Governo Federal 328 vagas para o Ceará, distribuídas em 112 cidades. Só Fortaleza concentra 91 das vagas. Veja, abaixo, a relação total:

Acarau: 3 Acopiara: 3 Aiuaba: 1 Alcântaras: 1 Amontada: 3 Aquiraz: 1 Aracati: 2 Aurora: 1 Banabuiu: 1 Barbalha: 2 Barreira: 2 Barroquinha: 2 Baturité: 2 Beberibe: 1 Bela Cruz: 2 Boa Viagem: 1 Brejo Santo: 1 Camocim: 2 Canindé: 2 Capistrano: 2 Carnaubal: 1 Cascavel: 3 Caucaia: 1 Cedro: 2 Chaval: 1 Coreaú: 2 Crateús: 3 Crato: 1 Croatá: 1 Cruz: 2 Dep. Irapuan Pinheiro: 1 Farias Brito: 1 Fortaleza: 91 Graça: 1 Granja: 5 Guaraciaba do Norte: 2 Hidrolândia: 1 Horizonte: 4 Ibaretama: 2 Ibiapina: 2 Ibicuitinga: 1 Icó: 3 Iguatu: 4 Independência: 1 Ipu: 2 Iracema: 1 Irauçuba: 1 Itaitinga: 2 Itapajé: 4 Itapipoca: 5 Itapiúna: 1 Itarema: 3 Itatira: 1 Jaguaribe: 4 Jaguaruana: 2 Jardim: 1 Jijoca de Jericoacoara: 2 Juazeiro do Norte: 1 Lavras da Mangabeira: 1 Limoeiro do Norte: 1 Maracanaú: 8 Maranguape: 5 Marco: 1 Martinópole: 1 Massapê: 4 Meruoca: 1 Miraíma: 1 Missão Velha: 1 Mombaça: 2 Morada Nova: 4 Morrinhos: 2 Mulungu: 1 Nova Russas: 3 Novo Oriente: 2 Ocara: 1 Orós: 1 Pacajus: 8 Pacatuba: 4 Parambu: 2 Paramoti: 1 Pedra Branca: 1 Pentecoste: 1 Pereiro: 1 Pindoretama: 2 Piquet Carneiro: 1 Poranga: 2 Porteiras: 2 Potiretama: 1 Quixadá: 3 Quixeramobim: 5 Quixerê: 1 Reriutaba: 1 Russas: 1 Santana do Acaraú: 2 Santa Quitéria: 2 São Benedito: 3 São Gonçalo do Amarante: 1 Senador Pompeu: 2 Senador Sá: 1 Sobral: 13 Solonópole: 1 Tauá: 3 Tejuçuoca: 1 Tianguá: 4 Trairi: 4 Tururu: 1 Ubajara: 1 Umirim: 3 Uruburetama: 4 Uruoca: 1 Várzea Alegre: 4 Viçosa do Ceará: 1

Próximas etapas

Segundo a Band, com informações do Ministério da Saúde, na próxima fase do edital, que será nos próximos dias, um novo chamamento será publicado para que os profissionais se inscrevam para a seleção das vagas que foram indicadas.

"Um dos mais importantes méritos do Mais Médicos é a prioridade para a formação no SUS, no trabalho das unidades básicas, pois é no cotidiano dos serviços de saúde que são vividos os problemas e construídas soluções, através de um processo de aprendizado permanente", destacou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.