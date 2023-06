Mãe do menino Gui sofre golpe e tem número de celular e redes sociais hackeadas

Tayane Gandra, a mãe do menino Guilherme, criança que viralizou após despertar do coma de 16 dias, alertou seguidores que as contas dela foram hackeadas, e que pessoas estão se passando por familiares da criança de oito anos para pedir doações. Ela ainda disse que o número de celular foi clonado.

Guilherme estava no hospital para tratar de uma pneumonia, e comoveu a web com vídeo do reencontro dele com a mãe. Ele tem uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, que deixa a pele mais sensível e requer acompanhamento médico intenso.

Em vídeo divulgado no Instagram, Tayane explicou a situação: "Hackearam meu Instagram, Whatsapp, meu telefone inteiro. Pessoas desse nível fizeram isso com meu telefone e estão pedindo dinheiro no meu Instagram, no Whatsapp e no Instagram do Gui. Por favor, ajuda a divulgar aqui que não sou eu. Não é o Gui. Estão pedindo pix. Não somos nós".

Tayane Gandra Mãe do menino Gui "Essa conta foi criada há muito tempo, sem o intuito de fazer qualquer outra coisa senão mostrar a vida do Gui e a minha. Acho uma injustiça o que estão fazendo".

Visitas e presentes

Durante o período internado, Guilherme recebeu visita de jogadores de futebol. No sábado (25), a criança torcedora do Vasco ganhou a camisa de Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, um dos maiores ídolo do clube. O jogador Gabriel Pec também participou do momento.

Já na terça (27), ele recebeu presentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme o g1, ele é apaixonado pela corporação. “Na semana passada recebemos o contato do pai do Gui e começamos a conversar e combinamos de fazer uma visita", disse o agente da PRF José Hélio Macedo.

"Soubemos que ele teria alta hoje e a PRF veio fazer uma escolta de honra. Nós vamos acompanhá-lo da saída do hospital até a residência dele. É um momento importante e estamos aqui juntos, para acompanhar e é gratificante”, acrescentou.