Mãe de crianças que pularam de apartamento alega ter deixado filhos em casa para ter 'o que comer'

Geslaine Tomaz Castilho, mãe dos irmãos de 6 e 9 anos que ficaram feridos após pularem da janela do apartamento onde moram, disse, em entrevista ao jornal Metrópoles, que "precisou deixar as crianças em casa, senão eles não teriam o que comer".

“Eu preciso deixá-los em casa, senão não temos o que comer. Eu não sei o que aconteceu. Eu corrijo, sim, os meus filhos. Mas isso de agressão não é verdade. Eles caíram de um prédio”, disse ela.

A mãe dos meninos afirma que, durante as férias escolares, precisava deixar as crianças sozinhas para ir trabalhar. Geslaine é funcionária de um salão de beleza.

Durante a entrevista, ela disse estar "desesperada" após perder a guarda dos meninos provisoriamente. “A vontade que eu tenho é de morrer. Eles eram meu motivo para fazer as coisas”, contou a mãe das crianças.

Após receberem alta médica, as crianças estão morando com uma tia em Jardinópolis, cidade vizinha ao local do acidente. A mulher nega que as crianças tenham sido agredidas.

BUSCA POR AJUDA

Geslaine diz que chegou a pedir ajuda diversas vezes ao Conselho Tutelar. A mãe ainda afirma que conhecia a assistente social que foi à sua casa, Marlene Colombo.

“Queria que meus dois filhos estudassem na escola Anísio Teixeira, que tem reforço à tarde. De tantas vezes que eu ia no Conselho Tutelar, fiquei conhecendo ela. Ela me negava. Me humilhava. Ela falava que tinha 4 mil pessoas na minha frente e que não podia fazer nada. Eu já chorei muito na mesa dela falando ‘pelo amor de Deus’”, disse a mulher.

Procurada pela equipe do jornal Metrópoles, Marlene disse que viu a mãe apenas uma vez.

“Agi no meu papel de conselheira tutelar, como sempre fiz. Vi essa mulher só uma vez, quando ela foi fazer transferência”, disse a conselheira.

GAROTOS TRANCADOS

Marlene afirma que as crianças foram trancadas pela mãe no apartamento. “Eles disseram que a mãe não estava e que não tinham a chave da porta. Aí eu já entendi que era cárcere privado”, disse ela.

“De repente, eu ouço um choro bem longe e fica um silêncio. Enquanto eu mandava uma mensagem para o juiz da Vara da Infância para pedir uma busca e apreensão, alguém veio correndo dizer que as crianças tinham pulado da janela. Foi muito triste”, completa Marlene.

Entenda o caso

Dois irmãos, de 6 e 9 anos, ficaram feridos após pularem da janela do apartamento onde moram com a mãe em Ribeirão Preto (SP), na última quinta-feira (20). As crianças estavam sozinhas no imóvel, pois a mãe havia saído para trabalhar.

A mãe das crianças disse aos policiais que não tinha com quem deixar as crianças enquanto trabalhava. Ela alegou que procurou o Conselho Tutelar para conseguir matricular os meninos em uma escola integral, mas não foi atendida até o momento.

As crianças serão submetidas a exame de corpo de delito para apurar possíveis maus-tratos. A mãe foi liberada e deve ser investigada pelas suspeitas de maus-tratos e abandono de incapaz. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Ribeirão Preto.