Lula brinca sobre 'ministério do namoro' em post no Twitter: 'só depois do Carnaval'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou, nesta quarta-feira (15), em uma publicação no Twitter afirmando que o programa federal para ajudar as pessoas a arrumarem namorado só virá "depois do Carnaval". A brincadeira ficou famosa na rede social ainda no ano passado, quando Lula falou, de forma bem-humorada, que todos iriam namorar no novo governo.

O assunto voltou ao debate após uma internauta, também em tom divertido, dar nota zero para as primeiras semanas do novo governo. O motivo, conforme explicou a moça responsável pelo texto, é que o número de namorados dela nesse período de início do ano também foi zero.

Veja o post:

Legenda: Lula respondeu o tuíte de forma bem-humorada Foto: reprodução/Twitter

Em uma réplica ao post, Lula entrou na onda. "Esse programa só depois do carnaval", pontuou, também repostando a mensagem no próprio perfil do Twitter.

Entrevista em podcast

A piada com o assunto começou em uma entrevista de Lula ao podcast Flow, quando falou sobre a própria relação com Janja e citou a importância do amor.

"Um homem sem amor não é nada, no meu governo todo mundo vai namorar", disse ele. Não demorou para que a promessa virasse assunto nas redes, virando um meme entre os jovens.

Na terça-feira (14), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, resolveu brincar com a situação.

"Estamos aqui para defender os interesses do povo e sendo base ou não do governo de Lula, hoje - 14/02 - o mundo celebra o Valentine’s Day e a gente pergunta: sai ou não sai esse “Ministério do Namoro?!”. Ps: É brincadeira, mas bem que poderia ser verdade, não acham?", escreveu.