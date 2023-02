Pastor André Valadão diz que deixaria Lula '30 segundos debaixo d´água' em 'batismo'

O pastor evangélico André Valadão afirmou que deixaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "30 segundos debaixo d'água" em batismo para "limpar com força". A declaração foi dada em resposta a uma pergunta feita por um usuário no Instagram nessa segunda-feira (13).

"'O senhor batizaria o Lula?' Batizaria, mas deixava uns 30 segundos debaixo d´água para dar uma limpada", comentou Valadão em vídeo.

Valadão é apoiador da política conservadora e é seguido por Jair Bolsonaro e sua família no Instagram, rede na qual acumula mais de 5 milhões de seguidores.

Declaração falsa

Durante a campanha eleitoral de 2022, o pastor causou polêmica ao publicar um vídeo de uma falsa retratação para Lula, por declarações feitas por ele nas redes sociais. Ele informou que teria sido intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entretanto, o TSE negou haver alguma decisão do órgão em relação a André Valadão. A postagem do religioso recebeu o selo de mensagem falsa no Twitter.

Depois do pleito eleitoral, André disse estar decepcionado com o silêncio de Bolsonaro pós-derrota.