Justiça extingue processo contra adolescente que atirou e matou amiga em Cuiabá

A Justiça do Mato Grosso extinguiu o processo de execução de medida socioeducativa da adolescente que atirou e matou a amiga Isabele Ramos Guimarães, de 14 anos, com um tiro no rosto. A jovem, segundo decisão, está próxima de alcançar os 18 e demonstra "interesse em traçar novos objetivos longe do ambiente deletério da reiteração infracional”. O Ministério Público irá recorrer à decisão.

As informações são do g1. O crime ocorreu em um condomínio de luxo, em Cuiabá, em julho de 2020. A decisão ocorre após o "cumprimento integral da medida de liberdade assistida imposta". Em junho de 2022, a jovem foi liberada da internação no Complexo do Pomeri. Ela foi indiciada por ato infracional análogo a homicídio qualificado e permaneceu lá por 1 ano e 5 meses.

Uma equipe multidisciplinar do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizou um relatório que apontou que as metas do Plano Individual de Atendimento (PIA) já foram atingidas. A adolescente tem 17 anos hoje.

Relembre o caso

Isabele Ramos Guimarães foi morta no dia 12 de julho de 2020, em um condomínio de luxo. Segundo inquérito policial, a amiga atirou no rosto dela e foi condenada por homicídio doloso, imprudência e imperícia.

A investigação concluiu que o namorado da adolescente condenada levou duas armas na mochila para a casa dela. No local, ele tirou as munições e as armas circularam pelas mãos dos presentes, ficando expostas.

Assim, ele responde por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo, já que se deslocou armado, sem autorização.

Além do jovem, o pai dele também foi denunciado, após ser apontado como o dono da arma de fogo. O homem responde por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, uma vez que deveria guardar as armas em local seguro.