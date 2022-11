Justiça do Rio nega habeas corpus para anestesista preso por estuprar mulher durante o parto

A Justiça do Rio de Janeiro negou, na quinta-feira (17), um pedido de habeas corpus da defesa do anestesista Giovanni Quintella Bezerra. Ele foi denunciado por estupro de uma mulher durante parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, em julho deste ano. As informações são do G1.

O desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, foi quem decidiu sobre a negativa do pedido de liberdade. Conforme publicação, o processo tramita em segredo de justiça.

Crime foi gravado

A ação criminosa chegou a ser gravada por um celular de uma das profissionais que acompanhavam o parto.

O aparelho celular ficou escondido na parte interna de um armário localizado dentro do centro cirúrgico. Quintella foi preso em flagrante no dia 10 de julho — prisão foi convertida em preventiva após passar por audiência de custódia.

Funcionários do hospital já desconfiavam do comportamento do anestesista e o filmaram colocando o pênis na boca de uma paciente quando esta estava completamente desacordada.