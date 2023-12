Jovem que teve reação alérgica ao cheirar pimenta passa Natal em hospital: 'Luta e dor'

Thais Medeiros de Oliveira, que sofreu uma grave reação alérgica após cheirar pimenta, em fevereiro deste ano, passou o Natal no hospital, acompanhada da mãe, Adriana Medeiros, e do padrasto, Sérgio Alves.

Eles postaram um vídeo nas redes sociais de Thais, e Adriana aproveitou o momento para fazer um desabafo. “Esse ano está sendo de muita luta e dor, mas Deus sabe de todas as coisas, e com certeza, em toda essa luta, tem um propósito que será revelado mais à frente”.

Ela ainda desejou um feliz Natal aos seguidores da filha. “A nossa luta continua com a Thais. Eu não poderia deixar ela aqui, passar longe dela, como todos os Natais passamos juntas”.

Sergio também desejou um feliz Natal no vídeo e fez um alerta: “Que vocês possam desfrutar da vida com seus familiares e vocês aproveitem o máximo, porque a gente deve aproveitar esses dias e confraternizar com a família”.

Thais chegou a ficar 260 dias internada durante este ano. Desse total, 60 dias foram em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).