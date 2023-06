Jovem morta em abordagem da PRF: veja o que se sabe sobre o caso até agora

A jovem Anne Caroline Nascimento Silva, 23 anos, foi baleada na noite do último sábado (17), durante blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís (BR-040), no Rio de Janeiro. Conforme o g1, os disparos partiram do agente da PRF Thiago da Silva de Sá, preso no domingo (18).

No entanto, depois de passar por audiência de custódia na Justiça Federal, Thiago foi solto no mesmo dia. A jovem faleceu no sábado, após ser levada ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Anne Caroline trabalhava vendendo celulares e era estudante de enfermagem.

O marido de Anne, Alexandre Roberto Ribeiro Mello, 32 anos, afirma que o policial que atirou durante abordagem é responsável pela morte de Anne. "Foi um assassinato. Ele descarregou o fuzil todo no carro. Os furos estão lá, os tiros estão todos no meu carro. Foi execução", disse.

Alexandre Roberto Ribeiro Mello Coletor de óleo "Minha esposa faleceu, ela não volta mais. Eu quero justiça contra ele. Eu vou até o final para ele ter a justiça merecida. Errou tem que pagar, matou tem que ser preso".

Abordagem da PRF

Anne e Alexandre tinham saído no sábado para comemorar sete anos de casados, e já voltavam para casa quando houve a abordagem policial.

Alexandre disse que os agentes da PRF pediram para ele parar o carro. Porém, como estava na pista central, ligou o alerta e dirigiu para encostar o veículo em um ponto mais seguro. Antes de conseguir estacionar, os policiais começaram a atirar.

Alexandre Roberto Ribeiro Mello Marido de Anne "Eu escutei ele falar (pedindo para parar), imediatamente eu liguei o pisca alerta. Eu estava no meio da rodovia, procurei um acostamento. Tanto é que eu parei na agulha e minha esposa já estava baleada".

Conforme a PRF, os agentes atiraram porque o veículo não obedeceu a ordem de parada.

Os agentes teriam culpado Alexandre pela morte de Anne. "Eles desceram e entraram em desespero, todos eles. Eles me culpando como se eu tivesse apertado o gatilho. 'a culpa é sua, a culpa é sua. Seu mer**'. Falando um monte de coisas, me xingando", acrescentou Alexandre.

Abertura de inquérito contra agente

Em nota, a Polícia Federal informou que "foi instaurado inquérito policial em decorrência do auto de prisão em flagrante para apuração dos fatos".

Ainda em comunicado, a força de segurança declarou que a corregedoria da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, e que o policial foi preventivamente afastado de atividades operacionais.