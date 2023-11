Jovem internada por cheirar pimenta é atendida por 40 minutos após broncoespasmo

A jovem que teve uma reação alérgica grave ao cheirar pimenta teve mais um broncoespasmo na madrugada de quarta-feira (1°), conforme informou a mãe dela nas redes sociais. A trancista Thaís Medeiros de Oliveira, de 26 anos, foi atendida por 40 minutos por uma equipe do Samu.

A noite, segundo a mãe de Thaís, foi de "muita apreensão". Durante a noite, Adriana Medeiros relatou ainda que a filha teve outra reação, porém a família conseguiu ajudá-la.

Adriana ainda relatou que a filha não perdeu a visão, contudo, está "desconectada" do cérebro. A jovem realiza consultas com oftalmologistas para desenvolver novamente essa função.

Relembre o caso

Em fevereiro, durante um almoço na casa do então namorado, surgiu um assunto sobre preparo de pimentas, que a mãe do jovem era acostumada a fazer.

“Ela estava com uma tosse, como se fosse uma gripe. Ela veio para casa, fez trança em duas amigas minhas. Ela começou a almoçar normal, tranquila. E entraram no assunto de pimenta, eu não estava na cozinha na hora, mas passei pela sala e a vi passando a mão no pescoço”, contou o então namorado ao portal de notícias da TV Globo.

“Ela não provou, só cheirou. Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos”, lembrou o jovem.