Suspeito de matar ex-campeão de fisiculturismo na academia morre em confronto com a PM

Um dos suspeitos de matar Eustácio Batista Dias, 27, ex-campeão brasileiro de fisiculturismo, foi morto em um confronto com a Polícia Militar da Bahia nessa terça-feira (31). Diego Ferreira Alves, de 33 anos, estava no mesmo carro utilizado no crime cometido no dia 17 de outubro, em Botucatu, no interior de São Paulo.

Segundo o G1, que publicou a informação, outro suspeito foi identificado pela Polícia, mas ainda não teve sua identidade revelada porque segue foragido.

Segundo o delegado Lourenço Talamonte, de Botucatu, os assassinos do fisiculturista viajaram da Bahia até São Paulo em dois carros e seguiram Eustácio até a academia em que ele costumava malhar. A dupla invadiu o estabelecimento, disparou contra a vítima e, após a execução, abandonou um dos veículos e voltou para a Bahia. O carro descartado pelos criminosos foi encontrado três dias após a morte do atleta, no bairro Parque Marajoara, na periferia de Botucatu.

Legenda: A Polícia apreendeu a arma e o carro utilizados pelo suspeito para fugir Foto: Polícia Militar da Bahia / Divulgação

Perseguição e confronto

Nessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou à Polícia Militar da Bahia que o segundo veículo utilizado no crime estava trafegando pela rodovia federal BR-101, rumo ao estado. Os policiais, então, armaram um cerco próximo à divisa com o Espírito Santo.

Veja também

Houve tentativa de abordagem ao veículo, mas o motorista não atendeu ao sinal de parada e iniciou uma fuga. O carro foi perseguido pelos militares até a cidade de Mucuri, na Bahia, quando o suspeito entrou em uma estrada em meio a uma plantação de eucaliptos e desceu do automóvel atirando. Os policiais revidaram e ele foi atingido. A morte foi confirmada por socorristas ainda no local. O carro e a arma utilizada por Diego foram apreendidos.

Lembre o caso

Eustácio Batista Dias, campeão brasileiro de fisiculturismo em 2018, foi assassinado no dia 17 de outubro, em uma academia de Botucatu, no interior de São Paulo. Ele foi morto por dois homens que invadiram o espaço e atiraram contra ele.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime. Segundo a Polícia, o atleta havia se mudado para São Paulo após ser "jurado de morte" na Bahia.