Jovem é morta a tiros por não conseguir baixar vidros de veículo após ordem de criminosos

Uma jovem de 25 anos foi morta com vários disparos de arma de fogo, dentro do próprio carro, por não ter baixado os vidros após ordem de criminosos. O homicídio ocorreu na madrugada deste sábado (28), no bairro Divinópolis, no município de Serra, no Espírito Santo. As informações são do G1.

Quando o veículo foi alvejado, a jovem perdeu o controle da direção e bateu o carro em um poste exatamente em frente à casa de seu pai. Quando o homem saiu da residência para ver o acidente, percebeu que a vítima era a sua filha, Carolayne Nascimento Barcelos, de 25 anos. Ele chegou a socorrê-la para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas Carolayne já chegou ao local sem vida.

De acordo com familiares e moradores da região ouvidos pelo G1, a jovem estava trafegando quando, ao dobrar em uma rua, homens armados teriam mandado ela baixar os vidros. Todavia, segundo a família, os vidros elétricos estavam com defeito, por isso ela não deve ter obedecido à ordem e seguiu dirigindo com os vidros fechados.

Junto com Carolayne, estava um amigo de 17 anos para quem ela dava carona. Ela estava indo para casa após ter saído de uma festa na casa de uma amiga. O passageiro que estava com Carolayne no carro não foi atingido pelos disparos.

Ao G1, a Polícia disse que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). No entanto, ninguém foi preso até o momento.