Instrutor de academia morre após errar série e bater a cabeça

Um instrutor de academia foi encontrado morto, no último sábado (14), em São Paulo, após sofrer um acidente com uma barra fixa para exercícios na cidade de Jundiaí, segundo apontam informações do portal UOL. O homem, que tinha 35 anos, completava o exercício que requer se erguer no equipamento quando acabou caindo e não resistiu ao impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local, mas o atendimento não surtiu efeito.

Bruno Rodrigues Roque Pereira, como ele foi identificado, estava em uma área aberta atrás de um condomínio quando se acidentou, conforme o boletim de ocorrência. Ele foi enterrado no Cemitério de Itupeva (SP), na tarde de segunda-feira (16).

Análise de imagens

Com a constatação da morte, o caso foi encaminhado ao Plantão Policial da cidade, e o delegado responsável, Leonardo Pontes Montenegro, pediu análise do celular da vítima para identificar possíveis causas do acidente.

Segundo testemunhas, Bruno fazia exercícios de "calistenia", método de treino que utiliza apenas o peso do corpo como uma forma de desenvolver habilidade e força.

A Polícia revelou que, ao finalizar a série, Bruno deveria finalizar o movimento ficando em pé, mas caiu de cabeça em um colchão, dobrando o pescoço e "apagando" imediatamente. A partir desse momento, ele já não teria respondido a nenhum estímulo no local.

Enquanto isso, a academia em que ele trabalhava postou homenagem nas redes sociais. "Professor, amigo, colega de trabalho e colaborador incrível que tivemos o privilégio de ter em nossa equipe! Nos despedimos com muita tristeza do Bruno, um dos melhores profissionais que já passaram por aqui. Que você descanse em paz!", escreveu a equipe do local.