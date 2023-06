Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira (30)

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2023.2 terminam nesta sexta-feira (30). Os interessados em participar do processo seletivo têm até às 23h59 (horário de Brasília) de hoje para se inscrever por meio do portal do programa.

Para este segundo semestre, estão sendo ofertadas 276.566 bolsas, sendo 215.530 integrais (100%) e 61.036 parciais (50%). O resultado será divulgado em duas chamadas: a primeira, no dia 4 de julho, e, a segunda, no dia 24 do mesmo mês.

De acordo com o governo federal, a disponibilidade das bolsas integrais e parciais é estipulada de acordo com a renda familiar bruta mensal per capita, conforme previsto no Edital nº 9/2023, referente à segunda edição de 2023 do Programa.

Quem não for selecionado nas chamadas regulares pode permanecer na lista de espera, mas, para isso, o candidato deve manifestar o interesse.

COMO SE INSCREVER?

Para se inscrever, o participante precisa ter o cadastro no Login Único do Governo Federal e criar uma conta no gov.br. Caso já tenha o cadastro, basta que o interessado realize o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha.

As inscrições para o Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único.

No momento da inscrição, é preciso informar endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e a adequação aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

VEJA O CALENDÁRIO DO PROUNI 2023.2