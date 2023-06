Inscrições para Encceja 2023 terminam nesta sexta (2); veja como participar

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) terminam nesta sexta-feira (2). Interessados devem acessar o portal oficial do programa.

O Encceja é destinado para pessoas que não concluíram os estudos no tempo estipulado e desejam obter o certificado do Ensino Fundamental ou Médio. A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Já para o ensino médio, é necessário ter mais de 18 anos.

Como participar?

Para participar, basta seguir os critérios de idade, no mínimo 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 para o Médio. Não é preciso pagar taxa de inscrição, exceto os candidatos que se inscreveram na edição anterior e não compareceram no dia da aplicação.

Conforme o cronograma, esses candidatos tinham que justificar a ausência entre os dias 3 e 14 abril, sob o risco de ressarcir ao Inep o valor de R$ 40.

Prova

A prova é composta por quatro testes objetivos por nível de ensino, cada um com 30 questões de múltipla escolha. Além de uma proposta de redação no gênero dissertativo-argumentativo no mesmo molde do Enem.

Candidatos à conclusão de Ensino Fundamental realizarão as provas:

Ciências Naturais;

Matemática;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

História e geografia.

Candidatos à conclusão do Ensino Médio realizarão as provas:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

Ciências humanas e suas Tecnologias.

Confira abaixo o cronograma completo:

Inscrições: 22 de maio até 2 de junho

Provas: 27 de agosto

Divulgação do gabarito: 11 de setembro

Resultados: 22 de dezembro

RG, CPF, telefone e e-mail Inscrições são realizadas na página oficial do Encceja Travestis, transexuais e transgêneros com nome social cadastrado na receita federal não precisarão enviar documentação comprobatória Neste ano, candidatos que apresentaram laudo médico para solicitação de atendimento especializado, e desejam realizar o Encceja novamente, não precisam apresentar mais uma vez os documentos