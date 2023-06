Influencer tem 29% do corpo queimado durante explosão em churrasco no ES

A influenciadora digital Larissa Piona Pagun, de 27 anos, e outras cinco pessoas ficaram feridas após uma explosão em um churrasco em Marilândia, no Espírito Santo.

Larissa teve 29% do corpo queimado com lesões de segundo e terceiro grau, segundo reportado pelo portal g1. Ela e outras duas pessoas atingidas, com ferimentos graves, foram levadas para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves.

O churrasco ocorreu após uma festa tradicional em Córrego Aparecida, na zona rural de Marilândia, no último domingo (11). Outros três participantes que ficaram feridos foram hospitalizados e receberam alta.

Testemunhas informaram à polícia que um dos presentes na festa viu que a churrasqueira estava sem fogo e decidiu acendê-la jogando álcool, que estava em uma garrafa.

Quando o líquido foi atirado na churrasqueira, a garrafa pegou fogo e o álcool atingiu as pessoas em volta, conforme a Polícia Militar.

O caso é investigado pela delegacia de Marilândia. Segundo a Polícia Civil, não havia elementos para o delegado lavrar auto de prisão.