Influencer Henrique Medeiros morreu após consumir drogas e fazer sexo, diz delegado

O influenciador Henrique Medeiros morreu após consumir drogas e fazer sexo com uma adolescente de 16 anos, conforme informou a polícia nesta quarta-feira (3). Medeiros, de 26 anos, estava com a jovem no banheiro da casa dela quando teria tido um infarto, na noite de Natal, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. As informações são do g1.

Segundo o delegado Luís Roberto Faria Hellmeister, titular da Delegacia Central de Itapecerica, ao perceberem que o jovem havia morrido, os donos da casa ficaram desesperados e enterraram o corpo dele no quintal. O cadáver dele foi descoberto após cinco dias na casa que pertence à irmã da garota, que tem 24 anos. Ela e o marido, de 28, também dono do imóvel, foram presos suspeitos de envolvimento na morte de Henrique.

"A menina foi ouvida na delegacia e nos contou que teve uma relação consensual com ele. E que após o jovem ter usado cocaína, ele teve uma overdose durante o ato sexual e desfaleceu. Ela ainda falou que tentou reanimá-lo por mais de uma hora, mas não conseguiu", relatou. A jovem de 16 anos estava acompanhada do pai.

De acordo com a investigação, havia três pessoas na casa, além do influenciador. Todos se conheciam. A casa onde o corpo de Medeiros foi encontrada foi incendiada pela população. A morte do jovem causou comoção na cidade. Ninguém foi preso suspeito de incendiar o local.

Causa da morte

A Polícia Civil investiga se Henrique foi morto ou se teve uma morte acidental após um mal súbito. O dono da casa confirma a versão da adolescente. Os proprietários do imóvel negaram o homicídio quando foram interrogados.

Resultados de exames toxicológico e necroscópico não ficaram prontos ainda. "Esses exames devem levar mais umas duas semanas para ficarem prontos. Dependendo do resultado, o caso será de homicídio ou de ocultação de cadáver. Até porque essas três pessoas que já ouvimos contaram que ajudaram a enterrar e esconder o corpo", disse Luís Roberto.

A adolescente, mesmo tendo admitido participação na ocultação do cadáver, não foi internada na Fundação Casa. "Decidiremos sobre essa questão mais para frente quando concluirmos o inquérito", comentou o delegado.

Ocultação do corpo

O delegado relatou ao g1 que a adolescente informou que a ideia de enterrar Medeiros partiu do dono do imóvel. "Ela falou que após não conseguir fazer o coração dele voltar a bater, apesar das massagens cardíacas, o marido da sua irmã achou melhor enterrá-lo. E que após vestirem ele, pois estava nu, passaram o corpo pela janela até a cova que havia sido escavada pelo dono do imóvel", relatou.

A jovem ainda relatou que o cunhado dela consumiu drogas com o influenciador. "Penso que ele não queria chamar a polícia ou a ambulância para que não fossem até a casa dele e encontrassem entorpecente por lá. Senão poderia correr o risco de perder a guarda dos três filhos com a mulher, que está grávida", avaliou o delegado.

Henrique conhecia o homem desde a infância. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do casal, por um mês. A mulher está grávida.

O casal já havia mentido para a família de Medeiros quando questionado sobre o paradeiro do influenciador. Eles ainda teriam publicado imagens do desaparecimento, pedindo informações nas redes sociais.

Quem era Henrique Medeiros

Henrique Medeiros acumulava 84 mil seguidores no Instagram e mais de 1,7 milhões de inscritos no Youtube.

Ele era conhecido por publicar vídeos com "pegadinhas" e "trolagens" com moradores de Itapecerica da Serra. O homem de 26 anos era torcedor do Palmeiras.

A última mensagem enviada a família foi às 1h37, no dia 25 de dezembro, desejando "Feliz Natal".

Pela família, ele era chamado de "Caíque" e era caçula e único homem de cinco irmãos. Ele morava com a irmã mais velha. Os familiares discordam da teoria de que ele teria tido uma overdose.

"Tanto o homem quanto a mulher já mentiram antes dizendo que não viram meu irmão, mas sabiam. Tanto que o enterraram no próprio quintal deles. Se meu irmão realmente passou mal como alegaram, por que não chamaram uma ambulância para socorrê-lo? Mas não fizeram isso. Acabaram enterrando ele e fugiram", disse Cristiane Aparecida Medeiros, irmã do influencer.