Idoso de 81 anos imobiliza e bate em suspeito de assalto à farmácia em Goiás; veja vídeo

Um idoso de 81 anos imobilizou um assaltante dentro de uma farmácia, na noite do último domingo (10), após o suspeito tentar pegar um maço de dinheiro que a vítima carregava no bolso. O caso ocorreu no bairro Jardim Novo Mundo, em Goiânia, Goiás. Conforme o g1, o homem foi preso pela Polícia Militar (PM).

Nas imagens registradas pela câmera de segurança do comércio, é possível ver o instante em que o suspeito entra como se fosse um cliente. Os funcionários detalharam que ele pediu um remédio para diabetes, e se posicionou ao lado do idoso.

Enquanto aguardava ser atendido, o assaltante tentou aproveitar o momento para pegar o dinheiro do bolso do homem de 81 anos, que rapidamente percebeu a ação. O suspeito foi derrubado no chão e recebeu alguns golpes.

“Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão e jogou em uma prateleira e bateu bem mais”, afirmou a funcionária Izabella Ferreira. A polícia chegou alguns minutos depois, efetivando a prisão.

Izabella Ferreira Funcionária “Super inusitado, mas, graças a Deus, nenhum funcionário se feriu e o idoso machucou bem pouco. Só o assaltante mesmo”.

Suspeito de furto

Ainda segundo o g1, os policiais militares recuperaram um celular roubado do assaltante e levaram o suspeito para a Central de Flagrantes. A ocorrência relacionada ao homem, preso em flagrante por roubo qualificado, será investigada pela Polícia Civil.

A Polícia recomendou que as vítimas não revidem em caso de assalto, pois há risco de ferimentos e, até mesmo, morte.