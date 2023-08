Idosa morre após ser empurrada por homem em calçada no Rio; vídeo registrou momento

Uma idosa de 81 anos morreu após ser empurrada por um homem em uma rua movimentada do bairro Tijuca, no Rio de Janeiro. A queda foi registrada por uma câmera de segurança.

Marília de Carvalho quebrou o fêmur e teve uma fissura na bacia, segundo reportado pelo g1. Ela chegou a receber alta, mas voltou a ser hospitalizada.

O empurrão aconteceu na manhã de 27 de julho. A idosa foi liberada do hospital no dia 29 e retornou no dia seguinte, com dores. No domingo (20), Marília morreu com um quadro de infecção generalizada.

Empurrão na rua

A idosa foi empurrada sem nenhum motivo aparente. O irmão de Marília, Celso Valente de Carvalho, afirmou ao g1 que o homem que empurrou a idosa teria deficiência intelectual.

“O que aconteceu foi um assassinato. E a família dele não nos prestou nenhum auxílio”, disse.

O homem já foi identificado pela polícia. Ele deve prestar depoimento no 19ª DP da Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pela investigação do caso.