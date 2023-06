Ibama apreende mais de 28 toneladas de barbatanas de tubarão; estimativa é de 10 mil animais mortos

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão em uma grande operação nacional. Este é o maior volume retirado de circulação já registrado no mundo, segundo o órgão. As informações são do g1.

Com a quantidade apreendida, o Ibama estima a morte de quase 10 mil tubarões. As barbatanas encontradas são dos tubarões azul e anequim, que entraram na lista de animais ameaçados em extinção em 22 de maio.

Segundo o Ibama, as barbatanas seriam exportadas ilegalmente para a Ásia, onde são consideradas iguarias de alto valor.

Do total apreendido, 27,6 toneladas foram encontradas em uma única empresa em Santa Catarina, que está sendo autuada nesta segunda-feira (19). O restante, 1,1 tonelada, foi flagrado pelo Ibama no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no último mês de maio.

Pesca proibida no Brasil

O instituto esclarece que a pesca direcionada para tubarões é proibida no Brasil. Por isso, a suspeita é de que as embarcações usadas para a captura dos animais "valiam-se de licenças de captura de outras espécies de peixe e atuavam com índices acima de 80% da carga permitida", disse o Ibama.

Ainda conforme o órgão, as embarcações também deixaram de utilizar medidas obrigatórias para evitar a captura e morte de aves marinhas, o que acaba por causar milhares de mortes de aves, sendo algumas de espécies consideradas ameaçadas de extinção.