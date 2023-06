Homem tatua submarino que implodiu em expedição ao Titanic; veja vídeo

Um homem do Espírito Santo decidiu tatuar em seu corpo o submarino Titan, que implodiu durante expedição aos destroços do Titanic, nesta semana. O desenho foi gravado na perna, como forma de registrar o momento histórico, segundo informações do g1.

A ideia foi do tatuador Marcelo Venturini, após achar que o desenho combinaria com as demais tatuagens que o cliente já tinha, que são desenhos de itens do fundo do mar, como peixes e tubarões.

"Foi coincidência. O tatuador me deu a ideia de preencher o espaço com um submarino, então a intenção já era colocar um. Na hora que fomos colocar o desenho, com esse fato, acabamos tendo a ideia de colocá-lo", contou o cliente, Wilber Murilane, ao g1.

O resultado repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (22), mesmo dia em que foram encontrados destroços do submersível da Ocean Gate e constatado a morte de todos os ocupantes.

Repercussão nas redes

A história virou meme nas redes sociais, mas Marcelo e Wilber afirmaram que a intenção não era brincar com o acontecimento, e sim registrar o momento histórico.

"É uma história triste, na verdade. Não é motivo de graça. A gente não está feliz com tudo o que aconteceu. Eu só precisava preencher o espaço e dei a ideia. A gente poderia ter colocado outro submarino ou uma caravela afundada, qualquer outra coisa. Mas devido ao que aconteceu, ele topou fazer. Até mesmo porque foi justamente no horário em que foi esgotado o oxigênio", detalhou Marcelo.

Desaparecimento de submarino

No último domingo (18), o submarino Titan, que fazia uma viagem aos destroços do Titanic, desapareceu. Na ocasião, o navio de pesquisa canadense Polar Prince perdeu contato com o submersível e estava atrasado na verificação das comunicações. Nesta quinta-feira (22), a Guarda Costeira dos EUA confirmou a morte de todos os passageiros.

Ao todo, o veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.