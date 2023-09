Homem se engasga com coxinha e sofre parada cardíaca em Santa Catarina

Um homem de 49 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após se engasgar com uma coxinha em São Bento do Sul, em Santa Catarina, no último sábado (9). O caso foi divulgado pelo uol.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima, que estava com obstrução das vias aéreas. O homem foi encontrado deitado em casa, sem pulsação, segundo a corporação.

Os bombeiros desobstruíram as vias aéreas dele e realizaram o procedimento de reanimação cardíaca. Após 20 minutos de massagem, os batimentos foram restabelecidos.

Ele foi então encaminhado ao Hospital e Maternidade Sagrada Família. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.