Homem morre em academia de BH, aos 35 anos

Diego Luis, de 35 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (19), em uma academia localizada na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo o advogado da vítima, ele era professor de kung fu. As informações são do g1.

Conforme noticiado pelo site, Diego chegou por volta das 19h na academia Pratique Fitness, treinou normalmente, e às 21h30, quando ele se arrumava para ir para casa, teve um mal súbito.

O professor foi socorrido, no entanto, não resistiu e morreu ainda no local. A academia se solidarizou com os familiares da vítima e afirmou que o aluno foi atendido de forma rápida pelos empregados da empresa.

Nota na íntegra

Primeiramente, nos solidarizamos com a família. A empresa cumpre as exigências da legislação. A empresa mantém protocolo de atendimento e acolhimento aos alunos, com treinamento adequado em primeiros socorros feito de forma reiterada.

Os alunos são monitorados pelos profissionais da empresa sempre que percebido qualquer tipo de necessidade, os mesmos são acolhidos. Ontem, o aluno foi prontamente atendido por funcionários treinados da empresa, com ajuda de alunos profissionais da área de saúde.

O SAMU foi acionado rapidamente, chegando em curto espaço de tempo, assumindo o socorro do aluno. Lamentamos o fato.