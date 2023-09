Polícia devolve Jaguar e objetos apreendidos com influenciadora suspeita de dopar e roubar homem

A polícia devolveu os bens que haviam sido apreendido durante a prisão da influencer Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, em 25 de julho último. Dentre eles, estariam um Ipad, um Macbook e um carro de luxo da marca Jaguar. As informações são do portal Metrópoles.

Diante das devoluções, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu para a Corregedoria da Polícia Civil investigar a devolução desses bens. Vitória é acusada de torturar e roubar um homem de 46 anos. Conforme relatos, a vítima teria caído no golpe “boa noite, Cinderela”, no último dia 18 de maio, em Morumbi, zona sul da capital paulista.

O homem afirmou que a influencer o queimou com um maçarico para roubar R$ 41 mil. O namorado dela, o modelo Gabriel Duarte de Meneses, teria participado do crime. A polícia foi, então, ao apartamento do casal e encontrou drogas. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Vitória e Gabriel negam os crimes. Eles afirmam que foram contratados para fazer um programa e que a vítima teria pedido para apanhar por prazer. Sobre as drogas, afirmaram serem para uso próprio.

A perícia médica não confirmou as queimaduras alegadas pelo homem. Diante disso e da ausência de outros relatos de golpes, o delegado Eduardo Luis Ferreira, do 27º Distrito Policial (Campo Belo), concluiu que a vítima poderia estar mentindo e pediu para não renovar a prisão temporária da influencer, no último dia 22 de agosto.

“Além disso, paira ainda o receio de que Vitória (que possui comportamento extremamente passivo, depressivo e afeminado) possa vir a ser vitimizado sexualmente em ambiente carcerário, o que não é incomum nas cadeias do nosso país”, escreveu o delegado, conforme teve acesso o Metrópoles.

O documento foi utilizado pela defesa para pedir a soltura do casal.

Promotora questiona soltura e devolução dos bens

A promotora substituta Anne Marie Lourenço Karsten, do MPSP, que atua no processo de tráfico de drogas, foi contra o pedido de soltura e questionou a investigação policial, segundo documento ao qual o Metrópoles teve acesso. “Embora apresentadas inconsistências no relato da vítima, parece que isto não se aplica aos investigados”, escreveu, na quinta-feira (31/8).

“Outrossim, embora sugerido ao início das investigações, sequer foi realizada a quebra de sigilo bancário ao menos do beneficiário dos 40 mil reais a fim de identificar o rumo da vantagem ilícita – ‘follow the money’ (siga o dinheiro).”

Ela considera ser um indício o fato de o próprio Gabriel admitir, em depoimento, ter aproveitado do estado do homem, que estava drogado, para fazer transferências bancárias a mais. O relógio da vítima foi encontrado com ele.

A promotora também critica a devolução dos bens. “Todos os objetos foram devolvidos aos indiciados, sem autorização judicial ou manifestação do Ministério Público”, apontou.

“Poderia contribuir com o deslinde deste feito, ou seja, apresentar elementos sobre a compra, fornecimento ou compartilhamento de drogas e remédios psicotrópicos.” O tablet e o notebook de Vitória foram restituídos à mãe da influencer no dia 16 de agosto.

“Todos os demais bens apreendidos dos investigados foram devolvidos, inclusive um automóvel Jaguar, sem que fosse apresentado nos autos qualquer comprovante de propriedade e origem lícita do bem, o que é de praxe em se tratando de crimes com proveito econômico, seja tráfico ou extorsão”, completou.

Quem é Vitória Guarizo?

Vitória entrou na mídia aos 17 anos, em 2016, ao falar sobre sua vivência enquanto mulher trans. Ela publicou uma série de vídeos no YouTube contando a experiência desde a infância até a decisão de transicionar.

Ela foi adotada por um casal de empresários de São Paulo e conta que se inspirou na modelo transexual Lea T. À época que se assumiu, recebeu muito apoio dos pais, Jeremias e Valéria Guarizo.

A família é dona do grupo J. Demito, uma das maiores mineradoras e produtoras de calcário dolomítico e britas de construção civil e siderúrgicas do Norte e Nordeste.