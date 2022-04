Homem é preso por calote em bar de Tocantins dois dias após ser solto pelo mesmo golpe em Goiânia

Dois dias após sair da prisão sem pagar fiança após aplicar golpe de mais de R$ 6 mil em bar de Goiânia, Ruan Pamponet Costa, 42, foi preso novamente em Tocantins pelo mesmo crime. Ele consumiu mais de R$ 5,2 mil em produtos em um bar de Palmas nesta quinta-feira (21).

Ele deu o calote mesmo sendo orientado pela juíza que o soltou a ficar longe de bares e não agir mais de má-fé. O modus operandi foi o mesmo do golpe em Goiás, ele estava na mesma com outras pessoas pedindo vários itens caros. As informações são do g1.

Os atendentes desconfiaram de Ruan e quando a conta chegou a R$ 5 mil eles pediram o pagamento parcial, mas ele fingiu passar mal e disse não ter dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada e levou o homem à Central de Flagrantes da Polícia Civil. "O suspeito se negava a pagar uma conta a qual ele consumiu produtos de alto valor. A princípio ele será autuado por estelionato", disse o comandante da PM, tenente Luzimar de Oliveira, em entrevista ao g1.

Crimes constantes

O homem já aplicou golpes em pelo menos cinco estados, incluindo o Ceará, no fim do ano passado. Ruan Pamponet é acusado de cometer crimes como estelionato e outras fraudes em todos os estados por onde já passou. Quando não é preso, ele some mesmo com a continuidade do processo criminal.

Ruan teve as primeiras acusações registradas no Distrito Federal, em 14 de abril de 2014, quando foi processado por estelionato na 8ª Vara Criminal de Brasília.