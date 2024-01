Helicóptero que caiu em São Paulo colidiu com vegetação em mata, diz Cenipa

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), aponta que o helicóptero encontrado em São Paulo na última sexta-feira (12), após 12 dias desaparecido, colidiu com uma árvore durante o voo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (17).

A aeronave decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. O helicóptero foi localizado em uma área de mata em Paraibuna (SP). Em imagem divulgada pela PM, é possível ver uma clareira na vegetação e o que seriam destroços da aeronave entre as árvores.

“A aeronave decolou do aeródromo Campo de Marte (SBMT), São Paulo, SP, com destino ao heliponto Maroum (SJDO), Ilhabela, SP, com um tripulante e três passageiros a bordo, a fim de realizar voo privado. Durante o voo, a aeronave colidiu com a vegetação em área de mata do município de Paraibuna", diz um trecho da nota publicada pelo jornal O Globo.

Um relatório final ainda deve ser divulgado quando as investigações chegarem ao fim. Quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero: o piloto, Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos; Rafael Torres, de 41 anos; Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, e a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20. Nenhum deles sobreviveu. O grupo ia passar a virada do ano em Ilhabela.