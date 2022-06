Greve de ônibus paralisa parte dos coletivos em São Paulo

Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo decidiram entrar em greve, nesta terça-feira (14), após rejeitarem a proposta de reajuste salarial ofertada pelas empresas do setor. Devido à paralisação, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos.

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas) recusou a proposta da organização patronal, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), de aumento de 12,47% a partir de outubro. As informações são do portal g1.

A categoria solicita que o reajuste seja retroativo a partir de maio, além de reivindicar que o aumento seja aplicado no vale-refeição e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Os motoristas e cobradores decidiram entrar em greve após uma audiência de conciliação entre os sindicatos patronal e da categoria, realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na segunda-feira (13), não chegar a um acordo entre as organizações.

Segundo a Corte, o sindicato deve cumprir a decisão liminar que determina a operação de 80% da frota de ônibus nos horários de pico, entre 6h a 9h e 16h a 19h, e pelo menos 60% nos demais períodos. Em caso de descumprimento, uma multa diária de R$ 50 mil é aplicada.

Empresas paralisadas

Santa Brígida (Zona Norte);

Gato Preto (Zona Norte);

Sambaíba (Zona Norte);

Express (Zona Leste);

Viação Metrópole (Zona Leste);

Ambiental (Zona Leste);

Via Sudeste (Zona Sudeste);

Campo Belo (Zona Sul);

Viação Grajaú (Zona Sul);

Gatusa (Zona Sul);

KBPX (Zona Sul);

MobiBrasil (Zona Sul);

Viação Metrópole (Zona Sul);

Transppass (Zona Oeste);

Gato Preto (Zona Oeste).

Empresas em operação

Norte Buss (Zona Norte);

Spencer (Zona Norte);

Transunião (Zona Leste);

UPBUS (Zona Leste);

Pêssego (Zona Leste);

Allibus (Zona Leste);

Transunião (Zona Sudeste);

MoveBuss (Zona Leste);

A2 Transportes (Zona Sul);

Transwolff (Zona Sul);

Transcap (Zona Oeste);

Alfa Rodobus (Zona Oeste).

Negociações

O TRT deve mediar o julgamento do dissídio da greve em uma reunião prevista para às 15h dessa quarta-feira (15).

O presidente do SindMotoristas, Valmir Santana da Paz, disse, via nota ao g1, que a categoria rejeitou a proposta patronal porque o reajuste não repõe as perdas causadas pela inflação.

“A princípio o setor patronal insistiu em oferecer apenas 10% de reajuste, e ainda de modo parcelado. Agora, ofereceram os 12,47%, mas apenas a partir de outubro, o que é inadmissível", declarou o representante do sindicato.

A categoria pede o aumento de 12,47%, número corresponde ao Índice de Preços ao Consumidor (INPC), um dos principais indicadores da inflação no País.

Já o sindicato patronal afirmou, via comunicado, que não há proposta patronal nesse sentido.

"O sindicato patronal, o SPUrbanuss, ofereceu 12,47% de reajuste nos salários e tíquete refeição, a partir de outubro. Eles querem a partir de maio, data-base. Também insistem no PLR e 100% hora extra. Não há proposta patronal nesse sentido."

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste