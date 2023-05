Grávida desaparece após visitar namorado em SP; homem é detido

Uma mulher grávida, de 27 anos, desapareceu após visitar a casa do namorado no distrito São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Thainá Russo foi ao encontro de Matheus Alecrim no dia 29 de abril, mas não retornou para a residência dos pais.

Na última quinta-feira (4), Matheus foi detido e levado à prisão após a Justiça expedir um mandado de busca e apreensão na casa dele.

Ela teria solicitado um carro por aplicativo durante a noite da segunda-feira (1º), e não chegou no destino. A Polícia Civil aponta o namorado dela como principal suspeito do caso.

Investigação do caso

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) detalhou que os familiares não viram mais Thainá, e que realizaram um boletim de ocorrência no 32º Distrito Policial, em Itaquera.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está liderando as investigações do caso, juntamente com o distrito de origem. Matheus segue em prisão temporária.