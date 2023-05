Criança desaparecida e encontrada em SP: veja o que se sabe sobre o assunto

O menino de 2 anos que desapareceu em Santa Catarina no fim de abril foi encontrado dentro de um carro em São Paulo, na tarde de segunda-feira (8). A polícia investiga tentativa de adoção ilegal.

A criança estava em um carro na zona leste de São Paulo, com um homem e uma mulher. Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o caso:

Desaparecimento do menino

O menino de 2 anos foi visto pela última vez pela vó materna em 30 de abril, em Florianópolis, segundo a Polícia Militar de SP. Ele estava com a mãe.

O desaparecimento foi notificado pela avó e tios maternos no dia 4 de maio. Não foi informado quando ele teria passado a estar com o casal.

Paradeiro dos pais da criança

A mãe do menino foi internada em um hospital de Santa Catarina em 2 de maio, sem a criança. A polícia não deu informações sobre o pai do menino, que não consta no registro de nascimento dele, conforme o g1.

Como o menino foi encontrado

A criança foi encontrada no banco traseiro de um carro na zona leste da capital paulista. Marcelo Valverde e Roberta Porfírio estavam no veículo, que está no nome dela.

O carro havia sido flagrado na mesma região de Santa Catarina onde a criança desapareceu. O veículo tinha placas adulteradas, para dificultar sua identificação, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Os agentes abordaram o veículo e prenderam os suspeitos em flagrante, resgatando a criança.

Casal é suspeito de tráfico de pessoas

Marcelo e Roberta foram presos em flagrante por tráfico de pessoas com finalidade de adoção ilegal.

Durante a abordagem policial, a mulher apresentou um documento que disse ser a Certidão de Nascimento da criança.

A suspeita disse que a mãe do menino teria doado ele e que os dois estariam indo ao Fórum regularizar a situação.

A Justiça de SP manteve a prisão preventiva dos dois nesta terça-feira (9). O ato de registrar o filho de outra pessoa em seu próprio nome é um crime e não segue as exigências da lei.

Mãe do menino foi aliciada

A Polícia Civil aponta que Marcelo Valverde teria aliciado a mãe do menino para adoção ilegal. Ele é apontado como intermediador na entrega da criança a Roberta Porfírio, que tinha a intenção de ficar com o garoto.

Conforme a Polícia, Marcelo assediava a mãe do menino a entregar o filho para adoção ilegal desde antes do nascimento dele.

Os dois trocavam mensagens pelo telefone e teriam se conhecido quando a mulher entrou em grupos sobre gravidez nas redes sociais, pouco depois de descobrir a gestação.

A mãe se negou, inicialmente, a entregar a criança a Marcelo. Porém, dois anos depois, ela decidiu entregar de maneira espontânea.

Para onde vai o menino?

Após ser encontrado, a criança foi levada ao Conselho Tutelar de SP, que a encaminhou para um abrigo. A polícia busca alternativa para buscar o menino em São Paulo e levar de volta a Santa Catarina.

O Ministério Público de Santa Catarina entrou com ação para que o menino seja transferido para o município de origem, São José, na Grande Florianópolis.

A mãe será investigada?

A mãe do menino prestou depoimento na segunda-feira (8) e deve ser ouvida novamente.

Juliano Gaspar, que é tio do menino, comemorou que a criança foi encontrada nas redes sociais. Ele disse que a família deve se pronunciar sobre o caso.