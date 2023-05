Mato Grosso do Sul vai investir R$ 53 milhões em cirurgias plásticas para combater bullying

O governo do Mato Grosso do Sul criou o programa "MS Saúde: mais saúde, menos fila", que deve investir R$ 53 milhões em cirurgias plásticas para estudantes de escolas públicas ou privadas realizarem procedimentos estéticos. Conforme o GLOBO, a medida busca combater o bullying e reduzir a evasão escolar.

As intervenções são voltadas para alunos que sofrem "constrangimentos" nas escolas, e podem ser:

Rinoplastia;

Redução de mamas, em meninos ou meninas;

Otoplastia, para corrigir as chamadas "orelhas de abano";

Estrabismo;

Correção de cicatrizes.

O lançamento do programa aconteceu no Hospital São Julião, em Campo Grande, na segunda-feira (8). O governador Eduardo Riedel (PSDB) detalhou que a fila de espera para cirurgias eletivas no estado reúne cerca de 15 mil pessoas.

Eduardo Riedel Governador do Mato Grosso do Sul "Passamos por uma pandemia, as filas se constituíram novamente e agora se faz necessário um programa como esse. É para as pessoas que vamos trabalhar".

Procedimentos para evitar bullying

O Mato Grosso do Sul teve 142 casos de bullying no ano passado, e buscam reduzir os números.

Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que cerca de 40% dos estudantes brasileiros afirmaram ter sofrido com as consequências do bullying na escola.

No caso do programa, a origem da verba vai ser dividida:

R$ 45 milhões virão do caixa estadual;

R$ 7,9 milhões do governo federal.

No Mato Grosso do Sul, as consultas vão ocorrer em 79 municípios.