Golpe da terceira dose de vacina rouba dados e clona celular de vítimas

Criminosos estão roubando dados e clonando celulares de vítimas por maio de um golpe utilizando como pretexto uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Foram registradas vítimas no interior de São Paulo e em outros estados, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Moradores de Campinas, Atibaia e Piracicaba já foram vítimas do golpe. Os criminosos enviam mensagens falsas em nome do Ministério da Saúde, informando que o destinatário foi sorteado para receber a terceira dose do imunizante.

A mensagem, que imita um comunicado do ConecteSUS, oferece a opção de escolher a marca da vacina clicando em um link para cadastro. Ao acessar a página, a vítima tem o celular roubado.

Cidades alertam

Cidades que tiveram incidência do novo golpe já alertam os moradores. O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas emitiu um alerta sobre a circulação desse falso e-mail. Em Atibaia, a prefeitura também fez o alerta sobre o golpe, que já havia sido aplicado com os moradores em abril, à época, se tratando sobre a vacinação em geral.

O Ministério da Saúde também alerta a população para mensagens falsas. De acordo com o órgão, o agendamento para a terceira dose ainda não está ocorrendo. A pasta ainda destaca que não pede dados à população nem envia códigos para usuários do sistema de saúde.

Aplicação da terceira dose

O Ministério da Saúde iniciará na segunda quinzena de setembro a aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 em idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos.

O reforço da imunização vale para quem tomou qualquer vacina, e será realizado, “preferencialmente, com uma dose da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca”, segundo informou o Ministério da Saúde.

Além dos idosos, pessoas imunossuprimidas (como transplantadas, por exemplo) que completaram o esquema de duas doses há pelo menos 28 dias também poderão tomar a terceira a partir de setembro.