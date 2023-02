Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias se beijam no Carnaval da Sapucaí; veja vídeo

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias (PT) foram vistos aos beijos na madrugada de terça-feira (21), na Marquês de Sapucaí. Os dois curtiram o Carnaval no Rio de Janeiro juntos e protagonizaram o momento romântico diante dos presentes na festa.

Os dois estão juntos desde 2020, quando iniciaram o relacionamento de forma discreta. Já no início de 2022, chegaram a terminar o romance temporariamente, reatando logo em seguida.

As imagens mostram o momento em que Gleisi passou pelo desfile da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro, e encontrou Lindbergh. Em seguida, ela se dirigiu à arquibancada e beijou o companheiro.

Veja:

Nas ruas do Rio

O casal também aproveitou os blocos de rua em solo carioca na companhia de amigos, entre eles, o também deputado federal Tarcísio Motta (PSol). Os dois participaram do bloco de rua do Rio de Janeiro Cordão do Boitatá, na manhã de domingo.

Na passagem pela festa, Gleisi chegou a publicar uma das homenagens do bloco que foram destinadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).