Repórter da Globo recebe cantada de folião ao vivo em Carnaval de São Paulo e fica constrangido

O repórter Guilherme Pimentel, da TV Globo, recebeu uma cantada de um folião, no Carnaval de São Paulo, durante uma entrevista ao vivo, no telejornal SP1, nesta terça-feira (21). As informações são do site Metrópoles.

O jornalista relatava a movimentação em um bloco de rua, quando o folião chamou a sua atenção ao dizer "Mãe, eu tô na Globo". Então Pimentel decidiu entrevistar o homem, que se identificou como "Tiago, Bicha Preta pelo Mundo".

"Tô com meu marido, meus amigos, tá maravilhoso o Carnaval. Todos os dias, tá maravilhoso. Tá Globeleza, a chuva não espantou. Escolhi esse bloco porque é maravilhoso, já vim antes", disse Tiago.

Ao ser questionado por que escolheu aquele bloco, o folião respondeu "porque tem gente bonita, alegre, desconstruída e democrática". "Obrigado, e você é um gato, tá?", concluiu.

Guilherme Pimentel se mostrou constrangido. "A gente tem que ouvir essas no Carnaval, né, Alan?! Volto com você", disse o repórter, ao passar a palavra para o apresentador Alan Severiano.