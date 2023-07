Ginecologista suspeito de abusar pacientes é preso um mês após ser agredido por marido de paciente

O ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, 73, suspeito de abusar sexualmente de pacientes, foi preso na manhã dessa quinta-feira (20), em sua casa, em Goiânia. Segundo o G1, o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher (Deaem), que não informou detalhes sobre os crimes cometidos.

Cerca de um mês antes, em junho, Fábio foi agredido pelo marido de uma das vítimas. À época, o homem acusou o médico de "abusador de mulher" e chegou a ser preso devido à agressão. Veja o vídeo:

Em nota, a Secretaria da Saúde de Goiânia informou ao G1 que o médico "é ginecologista, servidor efetivo da Secretaria Estadual da Saúde, cedido ao município de Goiânia, com ônus para o Estado de Goiás". Ele estava lotado no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Novo Horizonte desde 2014.

Nesse período, o órgão afirmou que "não recebeu nenhuma denúncia contra o profissional". Contudo, garantiu que ele estava afastado de suas funções desde o último dia 30 de junho. Além disso, a pasta reforçou que não compactua com atos de desrespeito aos usuários do sistema de saúde e que "preza pelo acolhimento e qualidade da assistência".

O caso também é apurado no âmbito do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), que disse ao G1 que as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos tramitam em total sigilo.

Marido de vítima dá soco em ginecologista

Em vídeo que circulou nas redes sociais em junho, Fábio foi agredido pelo marido de uma das vítimas.

O homem chegou ao Ciams com um registro de ocorrência contra o médico e sacudiu o documento na frente do celular. Depois, ele entrou no consultório, confirmou que se tratava do mesmo ginecologista que atendeu sua esposa e o agrediu com um soco no rosto, enquanto o chamava de "abusador".

À época, à TV Anhanguera, o médico negou ter abusado da mulher e que só teria feito nela o exame do toque, visto que ela estava em seu oitavo mês de gestação.

Fábio foi preso nessa quinta (20) por violência sexual mediante fraude.