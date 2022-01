Ganhadores da Mega da Virada começam processo para retirada de prêmio em Campinas (SP)

Parte dos 14 apostadores do bolão de Campinas, uma das apostas contempladas no sorteio da Mega Sena da Virada, começou a dar entrada para a retirada do prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal.

Segundo informações do portal acidadeon, até o fim da manhã desta terça-feira (4), três ganhadores já haviam se dirigido às agências para dar entrada no processo de recebimento.

189 milhões

Os outros 11 contemplados ainda não haviam procurado a Caixa. O valor retirado por cada cota será de R$ 13.504.454,55. A soma dos 14 prêmios em Campinas chega a R$189 milhões.

O jogo foi gerado pelo sistema automático da unidade lotérica Campeão da Barão, que funciona no Shopping Iguatemi. Além do bilhete de Campinas, o outro bilhete premiado foi na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil