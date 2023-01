Fisioterapeuta é morta após reagir a assalto em São Paulo

A fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi, de 43 anos, foi vítima de um latrocínio na manhã desta segunda-feira (23), em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A mulher foi baleada na região do tórax e morreu após reagir a um assalto. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. Até o momento, o suspeito não foi preso.

De acordo com as imagens, Olívia desembarca do carro e caminha calmamente, até virar a esquina. Logo depois, o homem segue a vítima e a empurra. Ela cai duas vezes no chão e o criminoso pega o celular dela.

A fisioterapeuta ainda entra em luta corporal com o suspeito, na tentativa de recuperar sua bolsa, mas ele atira contra a vítima, que fica caída no asfalto. O suspeito corre em seguida, embarca no veículo e foge do local, levando uma sacola.

Socorro

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no local os socorristas constataram o óbito de Olívia, que estava com um ferimento na região do tórax.

Segundo depoimento de familiares à polícia, a vítima prestava serviços de fisioterapia a domicílio. Ela deixa uma filha de 11 anos.

O homem levou somente o celular da fisioterapeuta, deixando no local do crime R$ 550, cartões de crédito e débito e ferramentas de trabalho da vítima. O carro de Olívia foi encontrado a cerca de quatro quilômetros de distância do local do latrocínio.