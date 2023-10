Filha de fisiculturista morto em incêndio no RJ recebe alta após quase três meses

A menina Maya, de 6 anos, filha do fisiculturista morto em incêndio no Rio de Janeiro, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (17), após quase três meses da ocorrência. Ela teve 30% do corpo queimado no dia 29 de julho, e ficou sedada por 20 dias.

A informação da alta foi confirmada pela mãe, Larissa Mello Viana, ao O Globo: "A Maya recebeu todo o suporte que precisava, como curativos e cuidados das feridas e do banho, porque quem sofre queimaduras precisa de um cuidado especial. Vamos receber alta após quase 90 dias e ela está muito feliz. Quando cheguei não sabia se ia voltar com a minha filha para casa".

No Hospital Municipal Souza Aguiar, a garota passou por cirurgias e recebeu tratamento no Centro de Queimados, que é uma das referências na rede pública do Rio de Janeiro. Ela ainda precisará passar por outros cuidados, mesmo após a alta.

Veja também

Incêndio foi 'acidente termoelétrico'

O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli apontou que o caso foi um 'acidente termoelétrico'. O documento obtido pelo portal g1 explica que Hugo Sérgio Andrade do Nascimento foi encontrado morto no quarto. Ele conseguiu pedir ajuda para salvar a esposa e a filha, mas quando voltou para pegar o cachorro, não conseguiu sair mais.

O fogo teria sido originado "em instalação elétrica com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas”, na sala do apartamento, em lugar próximo à televisão.

Não foram encontrados indícios de uso de acelerador para espalhar o fogo e nem de ação violenta. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia, no bairro Taquara. Larissa, esposa dele, chegou a prestar depoimento sobre o incêndio. Segundo relato de vizinhos, o casal havia passado a madrugada antes do acidente discutindo - o que foi negado pela viúva.